"Високий сезон": у мережі висміяли "скажений трафік" на Кримському мосту (фото)

Фото: "Путінський" міст у Криму (most.lif)

На мосту практично не видно машин

Користувачів мережі насмішив "високий графік" на Кримському мосту в останній місяць літа. Про це повідомив блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Вчорашній скажений трафік з мосту. Середина серпня-високий сезон жеж...", - сказав він.

Примітно, що на опублікованих фото видно тільки два авто – з одного знімають телефоном, а ще одну видно вдалині. Це стало причиною насмішок з боку користувачів.

Фото: скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

"Раніше там хоч будівельники були. А зараз навіть перекоти-поля не видно", - сказав користувач Андрій Сухраков.

Фото: Кримський міст продовжує пустувати (twitter.com/KrimRt)

"Подивимося, скільки народу поїде в зворотному напрямку 27-29 серпня. Відразу все стане ясно. Хоча вже чотири роки як ясно", - уточнив юзер "Носильщик Кефира".

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

До речі, відпочивальники на території окупованого українського Криму скаржаться, що так звані "силовики" хочуть їх вижити.

Як повідомлялося раніше, на адміністративної кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим була припинена робота двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).

Також нагадаємо, в Криму окупанти запустили салют, не дивлячись на виникнення сильної пожежі.

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