"Высокий сезон": в сети высмеяли "бешеный трафик" на Крымском мосту (фото)

Фото: "Путинский" мост в Крыму (most.lif)

На мосту практически не видно машин

Пользователей сети насмешил "высокий график" на Крымском мосту в последний месяц лета. Об этом сообщил блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Вчерашний бешеный трафик с моста. Середина августа-высокий сезон же...", - сказал он.

Примечательно, что на опубликованных фото видно только два авто – из одного снимают телефоном, а еще одну видно вдалеке. Это стало причиной насмешек со стороны пользователей.

Фото: скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

"Раньше там хоть строители были. А сейчас даже перекати-поля не видно", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

Фото: Крымский мост продолжает пустовать (twitter.com/KrimRt)

"Посмотрим, сколько народу поедет в обратном направлении 27-29 августа. Сразу все станет ясно. Хотя уже четыре года как ясно", - уточнил юзер "Носильщик Кефира".

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Кстати, отдыхающие на территории оккупированного украинского Крыма жалуются, что так называемые "силовики" хотят их выжить.

Как сообщалось ранее, на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым была приостановлена ​​работа двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Также напомним, в Крыму оккупанты запустили салют, не смотря на возникновение сильнейшего пожара.

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