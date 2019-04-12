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Виставляє напоказ: священика РПЦ зацькували за інтимні фото матінки

STYLERЖиття    12.04.2019 - 12:53
Виставляє напоказ: священика РПЦ зацькували за інтимні фото матінки
Колаж РБК-Україна

Священика РПЦ відсторонили від служіння за відверті знімки дружини

Керівництво єпархії затравило священика РПЦ за відверті фото дружини, які та викладає у Instagram на загальний огляд. Крім того, священнослужителя дорікнули за любов до розкішного життя. Про це інформують росЗМІ.

Наголошується, що 30 березня проходив конкурс краси "Ти унікальна", в якому взяли участь багато дівчат, серед яких опинилася й Оксана Зотова - дружина священика Магнітогорській єпархії, Сергія Зотова.

Фотографії дружини у інтернеті обернулися проблемами для її чоловіка. Також пару звинуватили в любові до красивого життя і відпочинку на Барбадосі, хоча сам священик клявся, що ніколи не був на цьому острові.

Виставляє напоказ: священика РПЦ зацькували за інтимні фото матінкиФото: (instagram.com/kosmetolog.magnitogorsk)

Після цього керівництво місцевої єпархії вирішило усунути священика від служіння у кафедральному соборі і отець Сергій отримав призначення в село Фершампенуаз Нагайбакського району.

Керівник церковного суду батько Федір Саприкін вирішив прокоментувати ситуацію, заявивши, що виставляти дружині священика себе напоказ - неправильно, а тому жінка повинна покаятися.

"Що це за священик, якщо не може своєю родиною керувати? Як він збирається керувати приходом, паствою?" - заявили в РПЦ.

Нагадаємо, що митрополит РПЦ пояснив потребу в елітних авто. До речі, у священика є авто Toyota Camry, однак він його до дорогих не відносить. Також у митрополита є два водія, які працюють через тиждень.

Раніше повідомлялося, що реформи, які проводить Православна церква України, спрощують дрес-код для віруючих, дозволяють лави в храмах і дозволяють відспівувати католиків.

Також ми писали про те, що почесний патріарх ПЦУ Філарет вважає, що у протистоянні з РФ Україна здобуде перемогу.

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