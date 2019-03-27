Питання виживання: митрополит РПЦ пояснив потребу в елітних авто

Фото: (колаж РБК-Україна)

Митрополит РПЦ Лонгін вважає наявність елітного авто необхідним для виживання

Митрополит Саратовський та Вольський Лонгін переконаний, що священики повинні їздити виключно на дорогих автомобілях, оскільки це відповідає їх статусу. Про це він заявив 26 березня на своїй прес-конференції.

"Автомобіль для мене не розкіш, а засіб пересування. Витрати себе виправдовують: це питання не самоствердження, а виживання. Якщо я буду їздити по дорогах на простому автомобілі, то від мене нічого не залишиться", - прокоментував він.

Фото: (facebook.com/Митрополит Лонгін)

До речі, у священика є авто Toyota Camry, однак він його до дорогих не відносить. Також у митрополита є два водія, які працюють через тиждень.

"Все залежить від точки зору. Я не вважаю, що Camry є страшною розкішшю, хоча, звичайно, хороша машина представницького класу. У мене досить велика кількість поїздок по єпархії. У мене був водій, він перестав справлятися, довелося взяти другого, вони працюють по одному тижню", - додав митрополит.

Крім того, у священика РПЦ виявили також дві резиденції. Священнослужитель запевнив, що триповерхові будинки на ділянках належать церкві, а йому залишилася тільки незначних розмірів "келія".

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