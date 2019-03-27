Вопрос выживания: митрополит РПЦ объяснил потребность в элитных авто

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Митрополит РПЦ Лонгин считает наличие элитного авто необходимым для выживания

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин убежден, что священники должны ездить исключительно на дорогих автомобилях, поскольку это соответствует их статусу. Об этом он заявил 26 марта на своей пресс-конференции.

"Автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения. Расходы себя оправдывают: это вопрос не самоутверждения, а выживания. Если я буду ездить по дорогам на простом автомобиле, то от меня ничего не останется", - прокомментировал он.

Фото: (facebook.com/Митрополит Лонгин)

К слову, у священника имеется авто Toyota Camry, однако он его к дорогим не относит. Также у митрополита есть два водителя, которые работают через неделю.

"Все зависит от точки зрения. Я не считаю, что Camry является страшной роскошью, хотя, конечно, хорошая машина представительского класса. У меня достаточно большое количество поездок по епархии. У меня был водитель, он перестал справляться, пришлось взять второго, они работают по одной неделе", - добавил митрополит.

Помимо того, у священника РПЦ обнаружили также две резиденции. Священнослужитель заверил, что трехэтажные здания на участках принадлежат церкви, а ему осталась только незначительных размеров "келия".

Ранее сообщалось, что реформы, которые проводит Православная церковь Украины, упрощают дресс-код для верующих, разрешают скамьи в храмах и позволяют отпевать католиков.

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