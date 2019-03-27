ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вопрос выживания: митрополит РПЦ объяснил потребность в элитных авто

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 08:48
Вопрос выживания: митрополит РПЦ объяснил потребность в элитных авто
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Митрополит РПЦ Лонгин считает наличие элитного авто необходимым для выживания

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин убежден, что священники должны ездить исключительно на дорогих автомобилях, поскольку это соответствует их статусу. Об этом он заявил 26 марта на своей пресс-конференции.

"Автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения. Расходы себя оправдывают: это вопрос не самоутверждения, а выживания. Если я буду ездить по дорогам на простом автомобиле, то от меня ничего не останется", - прокомментировал он.

Вопрос выживания: митрополит РПЦ объяснил потребность в элитных автоФото: (facebook.com/Митрополит Лонгин)

К слову, у священника имеется авто Toyota Camry, однако он его к дорогим не относит. Также у митрополита есть два водителя, которые работают через неделю.

"Все зависит от точки зрения. Я не считаю, что Camry является страшной роскошью, хотя, конечно, хорошая машина представительского класса. У меня достаточно большое количество поездок по епархии. У меня был водитель, он перестал справляться, пришлось взять второго, они работают по одной неделе", - добавил митрополит.

Помимо того, у священника РПЦ обнаружили также две резиденции. Священнослужитель заверил, что трехэтажные здания на участках принадлежат церкви, а ему осталась только незначительных размеров "келия".

Ранее сообщалось, что реформы, которые проводит Православная церковь Украины, упрощают дресс-код для верующих, разрешают скамьи в храмах и позволяют отпевать католиков.

Также мы писали о том, что почетный патриарх ПЦУ Филарет считает, что в противостоянии с РФ Украина вскоре одержит победу

Напомним, ранее Styler узнал у экспертов, что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата вопреки вашему желанию. При наличии прямого или косвенного указания отдать свой голос за конкретного кандидата важно обратиться в полицию.

Спокойненько вымираем: в РПЦ предрекли русским исчезновение Епифаний во время интронизации упомянул предстоятеля РПЦ
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины РПЦ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь