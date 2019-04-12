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Выставляет все напоказ: священника РПЦ затравили за интимные фото матушки

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 12:53
Выставляет все напоказ: священника РПЦ затравили за интимные фото матушки
Коллаж РБК-Украина

Священника РПЦ отстранили от служения за откровенные снимки супруги

Руководство епархии затравило священника РПЦ за откровенные фото супруги, которые та выкладывает в Instagram на всеобщее обозрение. Кроме того, священнослужителя упрекнули за любовь к роскошной жизни. Об этом информируют росСМИ.

Отмечается, что 30 марта проходил конкурс красоты "Ты уникальна", в котором приняли участие многие девушки, среди которых оказалась и Оксана Зотова - жена священника Магнитогорской епархии, Сергия Зотова.

Фотографии жены в интернете обернулись проблемами для ее супруга. Также пару обвинили в любви к красивой жизни и отдыхе на Барбадосе, хотя сам священник клялся, что никогда на был на этом острове.

Выставляет все напоказ: священника РПЦ затравили за интимные фото матушкиФото: (instagram.com/kosmetolog.magnitogorsk)

После этого руководство местной епархии решили отстранить священника от служения в кафедральном соборе и отец Сергий получил назначение в село Фершампенуаз Нагайбакского района.

Руководитель церковного суда отец Федор Сапрыкин решил прокоментировать ситуацию, заявив, что выставлять жене священника себя напоказ - неправильно, а потому женщина должна покаятся.

"Что это за священник, если не может своей семьей управлять? Как он тогда собирается руководить приходом, паствой?" - заявили в РПЦ. 

Напомним, что митрополит РПЦ объяснил потребность в элитных авто. К слову, у священника имеется авто Toyota Camry, однако он его к дорогим не относит. Также у митрополита есть два водителя, которые работают через неделю.

Ранее сообщалось, что реформы, которые проводит Православная церковь Украины, упрощают дресс-код для верующих, разрешают скамьи в храмах и позволяют отпевать католиков.

Также мы писали о том, что почетный патриарх ПЦУ Филарет считает, что в противостоянии с РФ Украина одержит победу

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