"Витягали за допомогою мотузки": у Києві знайшли тіло українки

Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSKyiv)

Жінка була тільки в нижній білизні

У столичному Гідропарку перехожий виявив тіло 30-річної дівчини, яку рятувальникам довелося витягувати в гідрозахисного костюмі. Про це повідомив журналіст Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.

"Смертельна НП в Києві в Гідропарку: столичні рятувальники дістали з Дніпра тіло дівчини. Труп дівчини в трьох метрах від берега виявив очевидець який гуляв неподалік. На вигляд загиблій до 30 років, слідів насильницької смерті на тілі правоохоронці не виявили", - сказав він.

Фото: тіло виявив перехожий (facebook.com/vlad.life)

При цьому, стверджує Антонов, тіло дівчини ще навіть не встигло охолонути.

"Прибулі на місце рятувальники повідомили, що труп ще не вспів задубіти, тому цілком ймовірно, що дівчина загинула недавно. На дівчині не було одягу, крім нижньої білизни. Тіло витягав рятувальник у гідрозахисного костюмі, за допомогою мотузки", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Ізмаїлі чоловіка на велосипеді збили відразу два автомобілі.

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