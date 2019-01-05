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"Вытаскивали при помощи веревки": в Киеве обнаружили тело украинки

STYLERЖизнь    05.01.2019 - 09:35
"Вытаскивали при помощи веревки": в Киеве обнаружили тело украинки
Иллюстративное фото (facebook.com/DSNSKyiv)

Женщина была только в нижнем белье

В столичном Гидропарке прохожий обнаружил тело 30-летней девушки, которую спасателям пришлось вытаскивать в гидрозащитном костюме. Об этом сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Смертельное ЧП в Киеве в Гидропарке: столичные спасатели достали из Днепра тело девушки. Труп девушки в трех метрах от берега обнаружил очевидец, который гулял неподалеку. На вид погибшей до 30 лет, следов насильственной смерти на теле правоохранители не обнаружили", - сказал он.

&quot;Вытаскивали при помощи веревки&quot;: в Киеве обнаружили тело украинки

Фото: тело обнаружил прохожий (facebook.com/vlad.life)

При этом, утверждает Антонов, тело девушки еще даже не успело остыть.

"Прибывшие на место спасатели сообщили, что труп еще не успел окоченеть, потому вполне вероятно, что девушка погибла недавно. На девушке не было одежды, кроме нижнего белья. Тело вытаскивал спасатель в гидрозащитном костюме, при помощи веревки", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, недавно в Измаиле мужчину на велосипеде сбили сразу два автомобиля

Также мы писали, что 29 октября в Соломенском районе Киева полицейский сбил пенсионера на велосипеде и скрылся с места аварии

Напомним, в октябре 2018-го на трассе Киев-Одесса возле Фастова случилось ДТП, в результате которого погиб велосипедист. 

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