ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вибух у Львові на ярмарку: у мережі з'явилося шокуюче відео

STYLERЖиття    24.12.2018 - 12:27
Вибух у Львові на ярмарку: у мережі з'явилося шокуюче відео
Колаж РБК-Україна

На кадрах відео видно, як люди відреагували на пожежу

В мережі опублікували відео з моментом вибуху на різдвяному ярмарку у Львові біля Оперного театру, який стався в суботу, 22 грудня. Відео розмістили на сторінці "Муніципальна варта" в соціальній мережі Facebook.

Відео було виявлено на міських камерах спостереження, які зафіксували сам момент вибуху в дерев'яному будиночку на різдвяному ярмарку і дії людей під час вибуху і після.

На кадрах відео видно, що відразу після вибуху люди почали розбігатися в різні боки, а сам будиночок буквально за кілька секунд опинився весь у полум'ї. Через деякий час люди почали повертатися до будиночка, щоб надати допомогу постраждалим, погасити вогонь і спробувати врятувати майно.

Також видно, що дві людини, які були найближче до епіцентру вибуху, були у вогні, а очевидці одразу ж кинулися гасити на них одяг.

На щастя, на місці пригоди опинився медик-доброволець з військової частини А3618 Андрій Алямский, який почав надавати допомогу постраждалим до приїзду швидкої медичної допомоги, яка прибула тільки через 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львові стався вибух на різдвяному ярмарку у Львові. Одна з торгових точок порушила правила безпеки і в дерев'яному будиночку вибухнув балон з газом.

А також ми писали про те, що в результаті вибуху постраждало п'ятеро осіб. Четверо з них знаходяться зараз у лікарні.

У Карпатах згорів готель: з'явилися нові подробиці про ПП Пожежа на львівському ярмарку: стало відомо про стан потерпілих
Новини України ЛьвівпожежаВибух
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся