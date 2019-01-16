Вибух мосту в Нью-Йорку: видовищне відео і реакція американців

У Штатах Нью-Йорку в результаті контрольованого вибуху зруйнували частину старого мосту під назвою Таппан Зі над річкою Гудзон. Як пише New York Post, конструкція була встановлена більше шістдесяти років тому.

За процесом спостерігала величезна кількість глядачів, і незабаром в мережу потрапили видовищні кадри вибуху.

Спочатку частину мосту хотіли знести, але пізніше фахівці відмовилися від цієї ідеї через сильний вітер - конструкції були нестабільні та могли травмувати робітників.

Відео: YouTube / NJ.com

Після вибуху східний якір старого мосту впав у річку, його уламки витягнуть і відправлять на переробку.

Американці, які знімали вибух Таппан Зі на мобільні телефони, пізніше зізналися, що заради такого видовища варто було мерзнути, а "вибуховий удар був приголомшливим".

Відео: YouTube / Fox News

П'єр Беларж з Террітауна розповів, що фотографував міст протягом десятиліття і не мав права пропустити його останні хвилини.

За словами 45-річної Кетлін Стааб із Сассекса (штат Нью-Джерсі), яка спостерігала за вибухом разом зі своїми синами, цей міст був акуратним, по ньому можна було проїхати і помилуватися на прекрасний краєвид: "Завжди сумно дивитися, як вибухає шматочок історії".

Відео: YouTube / Eyewitness News ABC7NY

Додамо, що іншу частину мосту - західну - хочуть розібрати до кінця року.

Відео: YouTube / CBS News

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