Взрыв моста в Нью-Йорке: зрелищное видео и реакция американцев

В Штатах в Нью-Йорке в результате контролируемого взрыва разрушили часть старого моста под названием Таппан Зи над рекой Гудзон. Как пишет New York Post, конструкция была установлена более шестидесяти лет назад.

За процессом наблюдало огромное количество зрителей, и вскоре в сеть попали зрелищные кадры взрыва.

Сначала часть моста хотели снести, но позже специалисты отказались от этой идеи из-за сильного ветра - конструкции были нестабильны и могли травмировать рабочих.

Видео: YouTube / NJ.com

После взрыва восточный якорь старого моста упал в реку, его обломки вытащат и отправят на переработку.

Снимавшие взрыв Таппан Зи на мобильные телефоны американцы позже признались, что ради такого зрелища стоило мерзнуть, а "взрывной удар был потрясающим".

Видео: YouTube / Fox News

Пьер Беларж из Тэрритауна рассказал, что фотографировал мост в течение десятилетия и не имел права пропустить его последние минуты.

По словам 45-летней Кэтлин Стааб из Сассекса (штат Нью-Джерси), которя наблюдала за взрывом вместе со своими сыновьями, этот мост был аккуратным, по нему можно было проехать и полюбоваться на прекрасный пейзаж: "Всегда грустно смотреть, как взрывается кусочек истории".

Видео: YouTube / Eyewitness News ABC7NY

Добавим, что остальную часть моста - западную - хотят разобрать до конца года.

Видео: YouTube / CBS News

Как сообщалось ранее, в сети паказали видео последствия снежных лавин, которые недавно засыпали Европу и привели к желовеческим жертвам.

Также мы писали о том, что в мае 2018-го на оккупированной территории Луганской области взорвали мост на трассе Хрустальный (бывший Красный Луч) - Луганск. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Напомним, недавно в социальной сети показали новые фотографии построенного российскими оккупантами Крымского моста, который рискует обвалиться.