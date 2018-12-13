Взяв рушницю і застрелив: вітчим убив пасинка, який приїхав у відпустку з АТО

Колаж РБК-Україна

Відносини між чоловіками і раніше були натягнутими, але до бійок не доходило

В Харківській області вітчим убив старшого сина своєї дружини, який приїхав додому у відпустку з зони АТО. Про це повідомляє видання "Експрес-онлайн" з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.

Трагедія сталася у селі Слобідка Харківської області. Місцевий житель жив разом з цивільною дружиною і їхньою спільною дочкою. Двоє синів і старша дочка від першого шлюбу проживали окремо. З одним із старших синів вітчим часто конфліктував.

В той день дружина поїхала провідати старшу дочку, а вітчим повернувся додому раніше, щоб з пасинком, який приїхав із зони АТО у відпустку, зайнятися домашніми справами. Чоловіки попрацювали, а потім випили трохи пива, і пасинок на мотоциклі поїхав до молодшого брата.

Увечері молодша дочка зателефонувала і повідомила, що молодий чоловік застряг біля містка недалеко від будинку вітчима, так як у нього заглох мотоцикл. Вітчим вирушив на допомогу і виявив пасинка неабияк напідпитку. З цього приводу між ними стався конфлікт, який переріс у бійку.

Молодий чоловік завдав вітчиму кілька ударів, після чого той повернувся додому, взяв із сейфа мисливську рушницю, зарядив її двома патронами 12-го калібру і засів біля гаража, вичікуючи пасинка.

Хлопець повернувся додому з сокирою в руках. Вітчим недовго думаючи вистрілив йому в груди. Постріл виявився смертельним.

На суді з'ясувалося, що вітчим раніше часто діставав рушницю, коли вживав алкоголь. Він направляв її на дружину, і вона змушена була з дочкою ховатися у сусідів.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за частиною 1 статті 115 КК України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років. Крім того, суд зобов'язав стягнути в якості моральної компенсації на користь цивільної дружини 300 тисяч гривень.

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