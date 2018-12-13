Взял ружье и застрелил: отчим убил пасынка, который приехал в отпуск из АТО

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Отношения между мужчинами и ранее были натянутыми, но до драк не доходило

В Харьковской области отчим убил старшего сына своей жены, который приехал домой в отпуск из зоны АТО. Об этом сообщает издание "Экспресс-онлайн" со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных решений.

Трагедия произошла в селе Слободка Харьковской области. Местный житель жил вместе с гражданской супругой и их общей дочерью. Двое сыновей и старшая дочь от первого брака проживали отдельно. С одним из старших сыновей отчим часто конфликтовал.

В тот день жена поехала проведать старшую дочь, а отчим вернулся домой пораньше, чтобы с пасынком, который приехал из зоны АТО в отпуск, заняться домашними делами. Мужчины поработали, а потом выпили немного пива, и пасынок на мотоцикле уехал к младшему брату.

Вечером позвонила младшая дочь и сообщила, что молодой человек застрял у мостика недалеко от дома отчима, так как у него заглох мотоцикл. Отчим отправился на помощь и обнаружил пасынка изрядно выпившим. По этому поводу между ними произошел конфликт, который перерос в драку.

Молодой человек нанес отчиму несколько ударов, после чего тот вернулся домой, взял из сейфа охотничье ружье, зарядил его двумя патронами 12-го калибра и засел возле гаража, выжидая пасынка.

Парень вернулся домой с топором в руках. Отчим недолго думая выстрелил ему в грудь. Выстрел оказался смертельным.

На суде выяснилось, что отчим ранее часто доставал ружье, когда употреблял алкоголь. Он направлял его на жену, и она вынуждена была с дочерью прятаться у соседей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 115 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет. Кроме того, суд обязал стянуть в качестве моральной компенсации в пользу гражданской жены 300 тысяч гривен.

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