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"Я вирішив подарувати Тернополю рекорд": спортсмен босоніж пробіг по снігу

STYLERЖиття    05.12.2018 - 15:02

Відео: YouTube/ "Новини Тернополя 20 хвилин"

Відомий тернопільський спортсмен Василь Шевчук встановив новий рекорд, пробігши 9 кілометрів босоніж по снігу. Про це повідомляє портал "20 хвилин".

Спортсмен з міста Хоростків Гусятинського району Тернопільської області встановив новий рекорд – він пробіг без верхнього одягу і босоніж по снігу 9 кілометрів навколо Тернопільського ставу. Температура повітря при цьому була -1 градус. Йому для цього знадобилася 1 година і 14 хвилин.

Спочатку Василь Шевчук збирався бігти тільки без верхнього одягу, а потім вирішив і роззутися. Він розповів, що вже 25 років займається загартовуванням, зимовим бігом і плаванням в крижаній воді.

"Я вирішив відзначити річницю створення клубу по-особливому і подарувати Тернополю рекорд. Не думав, що буде сонячна погода, не боюся і великого морозу, але організатори призначили саме цього дня", - розповів Шевчук.

 

Фото: 20minut.ua

До цього рекорду він готувався багато днів і він зізнався – бігати роздягненим на морозі для нього не в новинку, але таку велику дистанцію він пробіг вперше. Під час забігу його підтримали колеги з Тернопільського бігового клубу. Вони пробігли разом з ним всю дистанцію, проте в одязі та взутті.

Повідомляється, що це не перший рекорд Василя Шевчука. Раніше він вже поставив рекорди по віджиманню і віджиманні на цвяхах.

Новий рекорд був зафіксований у Книзі рекордів Тернополя, заступник міського голови Леонід Бицюра вручив Василю Шевчуку диплом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець встановив незвичний "картковий" рекорд.

А також розповідали про те, що українська школярка встановила світовий рекорд у становій тязі.

Відео: РБК-Україна

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