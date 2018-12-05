"Я решил подарить Тернополю рекорд": спортсмен босиком пробежал по снегу

Видео: YouTube/ "Новини Тернополя 20 хвилин"

Известный тернопольский спортсмен Василий Шевчук установил новый рекорд, пробежав 9 километров босиком по снегу. Об этом сообщает портал "20 минут".

Спортсмен из города Хоростков Гусятинского района Тернопольской области установил новый рекорд – он пробежал без верхней одежды и босиком по снегу 9 километров вокруг Тернопольского пруда. Температура воздуха при этом была -1 градус. Ему для этого понадобился 1 час и 14 минут.

Сначала Василий Шевчук собирался бежать только без верхней одежды, а потом решил и разуться. Он рассказал, что уже 25 лет занимается закаливанием, зимним бегом и плаванием в ледяной воде.

"Я решил отметить годовщину создания клуба по-особому и подарить Тернополю рекорд. Не думал, что будет солнечная погода, не боюсь и большого мороза, но организаторы назначили именно этот день", - рассказал Шевчук.

Фото: 20minut.ua

К этому рекорду он готовился много дней и как он признался – бегать раздетым на морозе для него не в новинку, но такую большую дистанцию он пробежал впервые. Во время забега его поддержали коллеги из Тернопольского бегового клуба. Они пробежали вместе с ним всю дистанцию, однако в одежде и обуви.

Сообщается, что это не первый рекорд Василия Шевчука. Ранее он уже поставил рекорды по отжиманию и отжиманию на гвоздях.

Новый рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Тернополя, и заместитель городского головы Леонид Бицюра вручил Василию Шевчуку диплом.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец установил необычный "карточный" рекорд.

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Видео: РБК-Украина