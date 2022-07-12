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"Я бачив фото чоловіка": Мікі Рурк розплакався у ефірі, говорячи про жахи війни в Україні

Мікі Рурк дуже переживає через війну Росії проти України (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Мікі Рурк дуже переживає через війну в Україні і вимагає від Володимира Путіна і його посіпак "негайно припинити це л*йно", маючи на увазі вбивства мирних людей.

Про це зірковий голлівудський актор сказав під час розмови з Пірсом Морганом у ефірі британського каналу TalkTV.

Мікі Рурк і Пірс Морган (кадр з відео / TalkTV)

Я б хотів, щоб якийсь дзвіночок задзвонив у його голові чи серці, і він прокинувся б і просто припинив усе це л*йно... Я не розумію, чого він [Путін] хоче... Всього цього л*йна не повинно бути..." - сказав актор.

При цьому, 69-річний Рурк не зміг стримати сліз під час прямого включення.

Він зізнався, що його дуже вражають фото і відео тих звірств, які росіяни творять в Україні.

"Вони змусили мене зрозуміти, що Путін робить справді жахливі, погані речі", - сказав зірка фільмів "9 1/2 тижнів" і "Янгольське серце".

"Я бачив фото чоловіка, який дивився на братську могилу... І поставив себе на його місце... Він шукав свого брата", - розповів Рурк.

Також володар "Золотого глобуса" розповів про конкретний кадр, який його "найбільше вразив".

Мова йде про світлину чоловіка, який стоїть з сірим котом на руках після того, як російська ракета обірвала життя п’ятьох членів його сім’ї та зруйнував будинок.

На цих словах Рурк заплакав і одягнув сонцезахисні окуляри, щоб приховати сльози, які текли по його обличчю.

Мікі Рурк не стримав сліз (кадр з відео / TalkTV)

Додамо, що фото, яке так вразило Мікі Рурка було зроблене в селі Мархалівка Фастівського району у березні кореспондентом CNN.

На знімку показаний чоловік, який у один момент втратив дружину, доньку, двох зятів та свекруху внаслідок удару РФ по населеному пункту.

Вижив лише кіт...

Росіяни вбили всю родину цього чоловіка (фото: CNN)

Тим часом, станом на 12 липня відомо вже про щонайменше 348 дітей, яких вбили російські окупанти на території України.

Раніше ми писали, що батьки Кейт Міддлтон хочуть прийняти у своєму будинку біженців з нашої країни.

Також читайте про те, як живуть українці, які змушені були покинути свої домівки і перебратися у різні країни Європи.

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Микки РуркВійна в Україні