"Я видел фото мужчины": Микки Рурк расплакался в эфире, говоря об ужасах войны в Украине

Мики Рурк и Пирс Морган (кадр из видео / TalkTV)

"Я бы хотел, чтобы какой-то колокольчик зазвонил в его голове или сердце, и он проснулся бы и просто прекратил все это д*рьмо... Я не понимаю, чего он [Путин] хочет... Всего этого д*рьма не должно быть..." - сказал актер.

При этом 69-летний Рурк не смог сдержать слез во время прямого включения.

Он признался, что его очень впечатляют фото и видео тех зверств, которые россияне творят в Украине.

"Они заставили меня понять, что Путин делает действительно ужасные, плохие вещи", - сказал звезда фильмов "9 1/2 недель" и "Янгольское сердце".

"Я видел фото мужчины, который смотрел на братскую могилу... И поставил себя на его место... Он искал своего брата", - рассказал Рурк.

Также обладатель "Золотого глобуса" рассказал про конкретный кадр, который его "больше всего поразил".

Речь идет о фотографии мужчины, который стоит с серым котом на руках после того, как российская ракета оборвала жизни пятерых членов его семьи и разрушил дом.

На этих словах Рурк заплакал и надел солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, которые текли по его лицу.

Мики Рурк не сдержал слез (кадр из видео / TalkTV)

Добавим, что фото, которое так поразило Мики Рурка было сделано в селе Мархаливка Фастовского района в марте корреспондентом CNN.

На снимке показан мужчина, который в один момент потерял жену, дочь, двух зятьев и свекровь в результате удара РФ по населенному пункту.

Выжил только кот...

Россияне убили всю семью этого мужчины (фото: CNN)