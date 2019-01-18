"Я був радий": Парубій про конфлікт у Раді

Колаж РБК-Україна

Спікер зазначив, що він став більш відкритим з нардепами, але заважати роботі він їм не дозволить

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій пояснив, чому назвав під час конфлікту лідера фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського "нечистю". Про це пише видання "Цензор.НЕТ".

Після засідання Верховної Ради, в кулуарах, Андрій Парубій визнав, що у нього дійсно сталася сутичка з Вадимом Новинським, в ході якої він грубо йому відповів.

Спікер зауважив, що змушений був так зробити, так як Новинський заважав роботі парламенту.

"Я переглядав відео, я справді вжив це слово. Я був змушений зробити Новинському зауваження, і був радий, що це подіяло. Він відійшов, і ми змогли прийняти консолідоване рішення", - пояснив свою поведінку Парубій.

Також спікер Верховної Ради розповів, як змінилася робота в президії, після того, як він зайняв цей пост.

"Коли я став головою Верховної Ради, я відкрив ворота в президію, які раніше відкривалися кнопкою під столом. Кожен представник фракції, депутат може до мене підійти. Я змінив філософію роботи парламенту, щоб відійшла в минуле практика, коли ті, хто хотіли висловити свій протест, не могли цього зробити, зокрема, так було під час голосування за "закони 16 січня", коли бойовики "Партії регіонів" просто відтісняли мене від трибуни", - розповів спікер.

Він зазначив, що незважаючи на відкритість, він не готовий терпіти від народних депутатів крики, хамську поведінку і способи перешкодити роботі.

"Але коли сьогодні хтось намагається фізично на мене впливати, кричати, виривати мікрофон, я змушений робити зауваження, тому що це зловживання демократичними принципами, якими я керуюся в роботі. І сьогодні я був змушений зробити зауваження Новинському", - пояснив Парубій.

А ось користувачі в соціальних мережах відзначили, що їм сподобався вчинок спікера Верховної Ради і підтримали його.

"Не посилай - так не будеш посланий", "Дуже добре! Справедливо! Заслужено! Спасибі!" "Дивився наживо, це було дуже прикольно", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/Андрій-Парубій)

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