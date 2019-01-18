"Я был рад": Парубий о конфликте в Раде

Коллаж РБК-Украина

Спикер отметил, что он стал более открытым с нардепами, но мешать работе он им не позволит

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объяснил, почему назвал во время конфликта лидера фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского "нечистью". Об этом пишет издание "Цензор.НЕТ".

После заседания Верховной Рады, в кулуарах, Андрей Парубий признал, что у него действительно произошла стычка с Вадимом Новинским, в ходе которой он грубо ему ответил.

Спикер отметил, что вынужден был так сделать, так как Новинский мешал работе парламента.

"Я пересматривал видео, я действительно употребил это слово. Я был вынужден сделать Новинскому замечание, и был рад, что это подействовало. Он отошел, и мы смогли принять консолидированное решение", - объяснил свое поведение Парубий.

Также спикер Верховной Рады рассказал, как изменилась работа в президиуме, после того, как он занял этот пост.

"Когда я стал главой Верховной Рады, я открыл ворота в президиум, которые раньше открывались кнопкой под столом. Каждый представитель фракции, депутат может ко мне подойти. Я изменил философию работы парламента, чтобы в прошлое ушла практика, когда те, кто хотели выразить свой протест, не могли этого сделать, в частности, так было во время голосования за "законы 16 января", когда боевики "Партии регионов" попросту оттесняли меня от трибуны", - рассказал спикер.

Он отметил, что несмотря на открытость, он не готов терпеть от народных депутатов крики, хамское поведение и способы помешать работе.

"Но когда сегодня кто-то пытается физически на меня воздействовать, кричать, вырывать микрофон, я вынужден делать замечание, потому что это злоупотребление демократическими принципами, которыми я руководствуюсь в работе. И сегодня я был вынужден сделать замечание Новинскому", - объяснил Парубий.

А вот пользователи в социальных сетях отметили, что им понравился поступок спикера Верховной Рады и поддержали его.

"Не посылай - да не послан будешь", "Очень хорошо! Справедливо! Заслуженно! Спасибо!", "Смотрел вживую, это было очень прикольно", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/Андрій-Парубій)

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