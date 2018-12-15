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"Яскрава особистість і щирий патріот": під Маріуполем загинув український боєць

STYLERЖиття    15.12.2018 - 22:28
"Яскрава особистість і щирий патріот": під Маріуполем загинув український боєць
Ілюстративне фото

В мережі опублікували фотографію українського патріота

Під Маріуполем загинув Денис Лошкарьов - український військовий, який захищав нашу країну. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила Наталія Возаловська, яка є радником голови Херсонської ОДА.

"Під Маріуполем загинув Денис Лошкарьов. Яскрава особистість, істинний патріот України, самооборонівець, учасник Майдану. Він разом з друзями патріотами не допустили рашистську сволоту в наше місто та область, коли почалася війна, пішов на фронт. І не залишив, тому що вважав, що треба боротися до перемоги! Світла пам'ять Герою", - написала Возаловська.

&quot;Яскрава особистість і щирий патріот&quot;: під Маріуполем загинув український боєць&quot;Яскрава особистість і щирий патріот&quot;: під Маріуполем загинув український боєцьФото: Денис Лошкарьов (facebook.com/hoosobor)

Користувачі під постом висловлюють співчуття смертю українського патріота.

"Хай земля тобі буде пухом, ти назавжди в р=нашій пам'яті", - написав Віктор Черевиків.

"Царство небесне", - прокоментувала Віра Штокало.

"Не хочеться вірити, що Дениса більше немає в живих", - написала Людмила Мех.

&quot;Яскрава особистість і щирий патріот&quot;: під Маріуполем загинув український боєцьСкріншот коментарів (facebook.com/hoosobor)

Як раніше повідомлялося, 7 грудня пішов з життя український військовий, учасник бойових дій на сході України Олександр Коломієць, який служив у 128-й окремій гірсько-піхотної бригади.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Слипака.

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