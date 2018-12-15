"Яркая личность и искренний патриот": под Мариуполем погиб украинский боец

В сети опубликовали фотографию украинского патриота
Под Мариуполем погиб Денис Лошкарев - украинский военный, который защищал нашу страну. Об этом на своей Facebook-странице сообщила Наталия Возаловская, которая является советником главы Херсонской ОГА.
"Под Мариуполем погиб Денис Лошкарев. Яркая личность, истинный патриот Украины, самообороновец, участник Майдана. Он вместе с друзьями патриотами не допустили рашистскую сволочь в наш город и область, когда началась война ушел на фронт. И не оставил, потому что считал, что надо бороться до победы! Светлая память Герою", - написала Возаловская.
Фото: Денис Лошкарев (facebook.com/hoosobor)
Пользователи под постом высказывают соболезнования смертью украинского патриота.
"Пусть земля тебе будет пухом, ты навсегда в г=нашей памяти", - написал Виктор Башмаков.
"Царство небесное", - прокомментировала Вера Штокало.
"Не хочется верить, что Дениса больше нет в живых", - написала Людмила Мех.
Скриншот комментариев (facebook.com/hoosobor)
Как ранее сообщалось, 7 декабря ушел из жизни украинский военный, участник боевых действий на востоке Украины Александр Коломиец, который служил в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде.
Также сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака.