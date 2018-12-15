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"Яркая личность и искренний патриот": под Мариуполем погиб украинский боец

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 22:28
"Яркая личность и искренний патриот": под Мариуполем погиб украинский боец
Иллюстративное фото

В сети опубликовали фотографию украинского патриота

Под Мариуполем погиб Денис Лошкарев -  украинский военный, который защищал нашу страну. Об этом на своей Facebook-странице сообщила Наталия Возаловская, которая является советником главы Херсонской ОГА.

"Под Мариуполем погиб Денис Лошкарев. Яркая личность, истинный патриот Украины, самообороновец, участник Майдана. Он вместе с друзьями патриотами не допустили рашистскую сволочь в наш город и область, когда началась война ушел на фронт. И не оставил, потому что считал, что надо бороться до победы! Светлая память Герою", - написала Возаловская.

&quot;Яркая личность и искренний патриот&quot;: под Мариуполем погиб украинский боец&quot;Яркая личность и искренний патриот&quot;: под Мариуполем погиб украинский боецФото: Денис Лошкарев (facebook.com/hoosobor)

Пользователи под постом высказывают соболезнования смертью украинского патриота.

"Пусть земля тебе будет пухом, ты навсегда в г=нашей памяти", - написал Виктор Башмаков.

"Царство небесное", - прокомментировала Вера Штокало.

"Не хочется верить, что Дениса больше нет в живых", - написала Людмила Мех. 

&quot;Яркая личность и искренний патриот&quot;: под Мариуполем погиб украинский боецСкриншот комментариев (facebook.com/hoosobor)

Как ранее сообщалось, 7 декабря ушел из жизни украинский военный, участник боевых действий на востоке Украины Александр Коломиец, который служил в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака.

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