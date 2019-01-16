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YouTube заборонив небезпечні для життя розіграші та трюки

STYLERЖиття    16.01.2019 - 21:40
YouTube заборонив небезпечні для життя розіграші та трюки
Фото: flickr/Rego Korosi

Причина заборони – численні травми людей, а також випадки з летальним результатом

Популярний відеохостинг YouTube заборонив користувачам розміщувати відео з небезпечними і травмуючими психіку розіграшами, трюками і іграми. Про це йдеться в повідомленні YouTube.

Дане рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючою популярністю різних челленджей і ігор, учасники яких виконують небезпечні завдання.

В компанії, яка належить Google, також зазначили, що такі дії призвели до загибелі кількох людей. При цьому багато тих, хто залишився живий, але отримав різного роду каліцтва.

Особливу увагу YouTube приділила таким челленджам як Tide Pod Сhallenge і Fire Challenge. У першому випадку люди прокушували капсули з миючим засобом для прання білизни, у другому - ненадовго себе підпалювали.

Також заборонені розіграші, в яких людину переконують у тому, що він знаходиться в небезпеці, хоча це і не так.

В YouTube підкреслили, що дуже важливо, щоб кумедні розіграші не перетинали межу і не ставали небезпечними для людей.

Також йдеться про розіграшах, які в підсумку можуть сильно травмувати психіку людини. У компанії згадали пранки в яких дітям говорять про те, що їх батьки мертві.

Протягом наступних двох місяців челленджи і розіграші , які порушують принципи компанії, будуть видалені. При цьому сам канал блокуватися не буде.

На початку січня поліція американського штату Юта закликала не водити авто з зав'язаними очима, після того як в мережі поширилася гра, заснована на фільмі жахів "Пташиний короб".

Так, 17-річна дівчина в місті Лейтон вела свій автомобіль з зав'язаними очима. В результаті вона виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення з іншою машиною. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в 2018 році двадцятирічний Юрій заліз на дах локомотива, щоб зробити селфі, але загинув від удару струму напругою в 30 тисяч вольт.

Ми також повідомляли про те, що в Києві молодий хлопець викинувся з вікна багатоповерхового будинку. Від отриманих травм він помер на місці.

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