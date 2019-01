YouTube запретил опасные для жизни розыгрыши и трюки

Причина запрета – многочисленные травмы людей, а также случаи с летальным исходом

Популярный видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать видео с опасными и травмирующими психику розыгрышами, трюками и играми. Об этом говорится в сообщении YouTube.

Данное решение было принято в связи с растущей популярностью различных челленджей и игр, участники которых выполняют небезопасные задания.

В компании, которая принадлежит Google, также отметили, что такие действия привели к гибели нескольких человек. При этом много тех, кто остался жив, но получил разного рода увечья.

Особое внимание YouTube уделила таким челленджам как Tide Pod Сhallenge и Fire Challenge. В первом случае люди прокусывали капсулы с моющим средством для стирки белья, во втором - ненадолго себя поджигали.

Также запрещены розыгрыши, в которых человека убеждают в том, что он находится в опасности, хотя это и не так.

В YouTube подчеркнули, что очень важно, чтобы смешные розыгрыши не пересекали черту и не становились опасными для людей.

Речь также идет и о розыгрышах, которые в итоге могут сильно травмировать психику человека. В компании отметили пранки в которых детям говорят о том, что их родители мертвы.

В течение следующих двух месяцев челленджи и розыгрыши, которые нарушают принципы компании, будут удалены. При этом сам канал блокироваться не будет.

В начале января полиция американского штата Юта призывала не водить авто с завязанными глазами, после того как в сети распространилась игра, основанная на фильме ужасов "Птичий короб".

Так, 17-летняя девушка в городе Лейтон вела свой автомобиль с завязанными глазами. В результате она выехала на встречную полосу и совершила столкновение с другой машиной. В результате аварии никто не пострадал.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2