"Юні бійці внутрішніх військ": у мережі з'явилося відео табору, де бойовики навчають дітей воювати

Колаж РБК-Україна

Вік дітей від 10 до 18 років

На окупованій території Донецької області бойовики організували табір для дітей, у якому навчають їх воювати. Відповідне відео з'явилося на пропагандистському YouTube-каналі так званого Міністерства інформації "ДНР".

На кадрах відео видно, як підлітки у військовій формі проходять підготовку і вчаться опановувати військовим мистецтвом. Як стверджують автори ролика, табір спрямований на військово-патріотичне виховання допризовної молоді та ознайомлення підлітків з військовою службою. Всього в табір набрали 52 дитини віком від 10 до 18 років.

Як розповів організатор табору, захід проходитиме протягом 5 днів і називається він "Юний боєць внутрішніх військ"

Зазначено, що в табір приїхали діти з окупованого Донецька, Іловайська, Макіївки і Амбросиевки.

Самі діти на відео заявляють, що їм подобається таке проведення часу, так як в майбутньому замислюються про вступ у військові ВНЗ.

До речі, раніше ми писали про те, що в мережі висміяли абсурдний антиукраїнський перл бойовиків "ДНР".

Член так званого "управління народної міліції ДНР" Данило Безсонов відзначився новим абсурдним перлом. Він заявив, що українські морські піхотинці нібито не мають гумових човнів, тому використовують "плоти з колод і соломи, пофарбовані в чорний колір".

Так, за словами бойовика, українські журналісти нібито готують "постановочний сюжет" про захоплення російського військового крейсера в Азовському морі.

А також повідомили про те, що на Донбасі бойовики поранили дівчину-морпеха.

Відео: РБК-Україна