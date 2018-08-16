"Юные бойцы внутренних войск": в сети появилось видео лагеря, где боевики обучают детей воевать

Коллаж РБК-Украина

Возраст детей от 10 до 18 лет

На оккупированной территории Донецкой области боевики организовали лагерь для детей, в котором учат их воевать. Соответствующее видео появилось на пропагандистском YouTube-канале так называемого Министерства информации "ДНР".

На кадрах этого видео видно, как подростки в военной форме проходят подготовку и учатся овладевать военным искусством. Как утверждают авторы ролика, лагерь направлен на военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и ознакомление подростков с военной службой. Всего в лагерь набрали 52 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет.

Как рассказал организатор лагеря, мероприятие будет проходить на протяжении 5 дней и называется он "Юный боец внутренних войск"

Указано, что в лагерь приехали дети из оккупированного Донецка, Иловайска, Макеевки и Амбросиевки.

Сами дети на видео заявляют, что им нравится такое времяпровождение, так как в будущем задумываются о поступлении в военные ВУЗы.

Кстати, ранее мы писали о том, что в сети высмеяли абсурдный антиукраинский перл боевиков "ДНР".

Член так называемого "управления народной милиции ДНР" Даниил Безсонов отличился новым абсурдным перлом. Он заявил, что украинские морские пехотинцы якобы не имеют резиновых лодок, поэтому используют "плоты из бревен и соломы, окрашенные в черный цвет".

Так, по словам боевика, украинские журналисты якобы готовят "постановочный сюжет" о захвате военного российского крейсера в Азовском море.

А также сообщили о том, что на Донбассе боевики ранили девушку-морпеха.

Видео: РБК-Украина