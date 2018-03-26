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На Закарпатті смерть 2-річного хлопчика від голоду розслідує поліція

STYLERLIFE        26.03.2018 - 21:00
Фото pixabay.com-Engin_Akyurt
Фото pixabay.com-Engin_Akyurt

Повідомляється, що 26-річна мати дітей після смерті ховається від правоохоронців

Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 2-річного Максима Шевери з села Дротинці Виноградівського району Закарпатської області. Про це передає gazeta.ua з посиланням на начальника відділу комунікації поліції області Тетяну Щеголеву.

В селі Дротинцы Закарпатської області у матері-алкоголічки від голоду померла трирічна дитина. Дитину виховувала 26-річна місцева жителька, яка пиячила на дитячі гроші, а потім взагалі кинула малюків на кілька днів. 5-річна донька Каріна ходила по сусідах просила їжу, а ось маленький Максим був удома один, спочатку плакав і кликав маму, а потім замовк і помер.

Відомості за фактом смерті 2-річної дитини внесені за статтею "умисне вбивство". Зараз проводяться необхідні експертизи, які дозволять встановити остаточну причину смерті хлопчика. Результати можуть бути відомі в середині квітня. До встановлення всіх обставин трагічного інциденту всі фігуранти по справі проходять як свідки", - повідомила Щоголіва.

У медичному висновку, який видали перед похоронами, зазначено, що хлопчик помер від голоду. Стан дитини старшого, 5-річної Каріни, задовільний. Зараз вона вдома з батьком.

Повідомляється, що 26-річна мати дітей після смерті сина в селі не з'являлася і навіть не була на похороні дитини.

Нагадаємо, що жінка, яка кинула свою 11-місячну доньку в лікарні, оголошена в розшук (фото).

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Теги: голодание, дитина, умер, Закарпаття
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