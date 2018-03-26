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На Закарпатье смерть 2-летнего мальчика от голода расследует полиция

STYLERLIFE        26.03.2018 - 21:00
Фото pixabay.com-Engin_Akyurt
Фото pixabay.com-Engin_Akyurt

Сообщается, что 26-летняя мать детей после смерти скрывается от правоохранителей

Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по факту смерти 2-летнего Максима Шевери из села Дротинцы Виноградовского района Закарпатской области. Об этом передает gazeta.ua со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции области Татьяну Щеголеву.

В селе Дротинцы Закарпатской области у матери-алкоголички от голода умер трехлетний ребенок. Ребенка воспитывала 26-летняя местная жительница, которая пьянствовала на детские деньги, а потом вообще бросила малышей на несколько дней. 5-летняя дочь Карина ходила по соседям просила еду, а вот маленький Максим был дома один, сначала плакал и звал маму, а потом умолк и умер.

Ведомости по факту смерти 2-летнего ребенка внесены по статье "умышленное убийство". Сейчас проводятся необходимые экспертизы, которые позволят установить окончательную причину смерти мальчика. Результаты могут быть известны в середине апреля. До установления всех обстоятельств трагического инцидента все фигуранты по делу проходят как свидетели", - сообщила Щеголева.

В медицинском заключении, которое выдали перед похоронами, указано, что мальчик умер от голода. Состояние старшего ребенка, 5-летней Карины, удовлетворительное. Сейчас она дома с отцом.

Сообщается, что 26-летняя мать детей после смерти сына в селе не появлялась и даже не была на похоронах ребенка.

Напомним, что женщина, бросившая свою 11-месячную дочь в больнице, объявлена в розыск (фото).

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Теги: голодание, ребенок, умер, Закарпатье
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