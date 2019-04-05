Закони джунглів: Комаровський назвав головні принципи виховання дітей

Євген Комаровський назвав батькам три головних принципи, які необхідно використовувати у вихованні дітей. Він пояснив, що не зграя повинна йти за дитинчам, а дитинча має йти туди, куди його ведуть розумні і досвідчені дорослі, так як підкоряючись дитині, батьки ризикують своїм існуванням і здоров'ям самої дитини.

Комаровський порівняв сім'ю зі зграєю і пояснив, що щаслива зграя – це зграя, де щасливі всі її члени. А педагогічні закони джунглів – це тактичні способи реалізації стратегічної концепції існування зграї.

Він зазначив, що існують величезні зграї і навіть цілі ділянки джунглів, які підпорядковуються іншому правилу: Сенс існування зграї – щастя дитинча.

Доктор пояснив, що для того, щоб користуватися трьома основними правилами, потрібні певні умови:

- дорослі члени зграї повинні бути розумнішими від дитинчат;

- дорослі члени зграї повинні вміти домовлятися один з одним;

- всі домовленості повинні бути узгоджені до того, як вони будуть озвучені дитинчаті;

- дитинчата не повинні бути присутніми там, де ведуться переговори дорослих про життя дитинчат;

Доктор Комаровський (t.me/dr_komarovskiy)

Комаровський назвав три головних правила педагогіки, якими повинні користуватися всі батьки.

1. "Ні" – це завжди "ні". Не можна швидко міняти правила гри. Якщо в цьому місці сьогодні немає водопою, то й завтра його тут немає. Якщо ця ягода неїстівна у вівторок, і в середу її їсти не можна. Якщо що-небудь змінюється, то потрібно заздалегідь анонсувати зміну та пояснювати: коли ми мігруємо в теплі країни, там ми будемо їсти ягоди. Не зовсім такі, але схожі.

2. Крики і зойки дитинча не можуть змінити "ні" на "так". Перш ніж озвучити прийняте рішення і сказати "ні" – треба міцно подумати головою.

3. Єдність дорослих членів зграї щодо прийнятих рішень. Якщо дорослий член зграї дозволив дитинчаті підходити до виходу з печери, то не можна, щоб інший дорослий член зграї заборонив дитинчаті це робити.

Також Комаровський написав короткий переклад для тих, хто не хоче підкорятися законам джунглів педагогіки або не зрозумів порівняння сім'ї зі зграєю.

"Щастя сім'ї – це щастя всіх її членів. Не можна зробити дитину щасливою, якщо тато і мама позбавлені особистого щастя. Дорослі розумніше і досвідченіші, тому дорослі приймають рішення, які є керівництвом до дії для дітей. Дорослі навчають дітей простим, зрозумілим і постійним правилам життя. Дорослі не змінюють своїх рішень під тиском дітей. Дорослі узгодять один з одним прийняті рішення", - написав Комаровський.

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