Законы джунглей: Комаровский назвал главные принципы воспитания детей

Евгений Комаровский назвал родителям три главных принципа, которые нужно использовать в воспитании детей. Он объяснил, что не стая должна идти за детенышем, а детеныш должен идти туда, куда его ведут умные и опытные взрослые, так как подчиняясь ребенку, родители рискуют своим существованием и здоровьем самого ребенка.

Комаровский сравнил семью со стаей и пояснил, что счастливая стая – это стая, где счастливы все ее члены. А педагогические законы джунглей – это тактические способы реализации стратегической концепции существования стаи.

Он отметил, что существуют огромные стаи и даже целые участки джунглей, которые подчиняются иному правилу: Смысл существования стаи – счастье детеныша.

Доктор объяснил, что для того, чтобы пользоваться тремя основными правилами, нужны определенные условия:

- взрослые члены стаи должны быть умнее детенышей;

- взрослые члены стаи должны уметь договариваться друг с другом;

- все договоренности должны заключаться до того, как они будут озвучены детенышу;

- детеныши не должны присутствовать там, где ведутся переговоры взрослых о жизни детенышей;

Доктор Комаровский (t.me/dr_komarovskiy)

Комаровский назвал три главных правила педагогики, которыми должны пользоваться все родители.

1. "Нет" – это всегда "нет". Нельзя быстро менять правила игры. Если в этом месте сегодня нет водопоя, то и завтра его тут нет. Если эта ягода несъедобна во вторник, то и в среду ее кушать нельзя. Если что-либо меняется, то нужно заранее анонсировать изменение и объяснять: когда мы мигрируем в теплые страны, там мы будем есть ягоды. Не совсем такие, но похожие.

2. Крики и вопли детеныша не могут изменить "нет" на "да". Прежде чем озвучить принятое решение и сказать "нет" – нужно крепко подумать головой.

3. Единство взрослых членов стаи касательно принятых решений. Если взрослый член стаи разрешил детенышу подходить к выходу из пещеры, то нельзя, чтобы другой взрослый член стаи запретил детенышу это делать.

Также Комаровский написал краткий перевод для тех, кто не хочет подчиняться законам джунглей педагогики или не понял сравнение семьи со стаей.

"Счастье семьи – это счастье всех ее членов. Нельзя сделать ребенка счастливым, если папа и мама лишены личного счастья. Взрослые умнее и опытнее, поэтому взрослые принимают решения, которые являются руководством к действию для детей. Взрослые обучают детей простым, понятным и постоянным правилам жизни. Взрослые не меняют своих решений под давлением детей. Взрослые согласуют друг с другом принимаемые решения", - написал Комаровский.

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