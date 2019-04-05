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Не рискуйте: Комаровский рассказал об опасных детских развлечениях

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 07:29
Не рискуйте: Комаровский рассказал об опасных детских развлечениях
Евгений Комаровский рассказал об опасности детских площадок (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровсткий дал советы, как уменьшить риск детского травматизма

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от нежелательного травмирования во время игр на детских площадках. В частности педиатр на своей Instagram-странице дал советы по катанию маленьких детей с горки.

Педиатр посоветовал не рисковать и не пускать ребенка кататься с горки, если вы не уверены, что этот аттракцион безопасен.

Какой же по мнению докотра Комаровского должна быть правильная горка?

  • Следует помнить о том, что падения – это самые опасные травмы на детской площадке. Именно поэтому горка должна соответствовать возрасту малыша.
  • Перед тем, как пускать ребенка кататься с горки, надо проверить целостность ее ската, температуру ее покрытия. Это поможет предотвратить порезы, занозы и ожоги.
  • К тому же стоит проверить лестницу, которая ведет к скату горки. Особенно это важно делать после зимы. Часто деревянные и пластиковые конструкции не переживают снег и морозы.
  • Желательно страховать первые несколько спусков с горки, пока вы не убедитесь, что ребенок правильно катается. А маленьких детей надо страховать постоянно.
  • Взрослые и подростки никогда не должны спускаться с маленьким ребенком на коленях или между ног. Это может привести к серьезному травмированию.
  • Всегда следите за катанием вашего ребенка. Важно управлять интервалами, в которые дети сменяют друг друга. Ребенок, который уже съехал должен успеть встать и отойти.
  • Если вы имеете хотя бы малейшее сомнение в безопасности горки, не рискуйте. Выберите другое игровое оборудование или другую детскую площадку.

Не рискуйте: Комаровский рассказал об опасных детских развлечениях

Евгений Комаровский рассказал о детских площадках (фото: pixabay.com)

Ранее доктор Комаровский дал советы, как минимизировать возможность инфицирования ребенка вирусной инфекцией, если в доме есть взрослый с ОРВИ.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский показал, какие признаки в поведении малыша должны насторожить родителей и рассказал о том, как вовремя диагностировать проявления аутизма у ребенка.

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