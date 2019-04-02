Закрили популярну соцсеть: в чому причина

Фото: колаж РБК-Україна

У мережі протягом двох місяців видалять весь контент

Соціальна мережа Google+ з вівторка, 2 квітня, офіційно припиняє свою роботу. Тепер весь завантажений контент почнуть видаляти з платформи, але у користувачів є можливість протягом двох місяців зайти на свої сторінки. Авторизація нових юзерів вже неможлива.

Багатомовна соцмережа та ідентифікаційна служба Google Plus налічує майже 400 мільйонів активних користувачів і заголом близько півмільярда зареєстрованих.

Розпочала свою роботу 28 червня 2011 року. Менше ніж за місяць після старту в соцмережі Google+ зареєструвалось понад 25 мільйонів юзерів, що стало рекордним показником (щоб вийти на такий результат, мережам Facebook і Twitter знадобилося близько 3 років).

У січні 2019 року в компанії Google заявили, що 2 квітня акаунти користувачів Google+ і всі створені сторінки будуть вимкнені.

Ілюстративне фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Рішення про закриття мережі було прийнято після масштабного витоку даних майже півмільйона користувачів соцмережі Google+. Крім того, через іншу помилку в безпеці мережі були викрадені дані ще 52,5 мільйонів акаунтів.

Програмний збій Google+ давав зовнішнім розробникам можливість доступу до конфіденційних даних користувальницьких профілів з 2015 року по березень 2018 року.

Після цієї інформації компанія Google повідомила про рішення відмовитися від розвитку своєї власної соціальної мережі Google+ для споживачів.

Як повідомлялося раніше, 31 березня соціальна мережа Instagram в багатьох країнах світу зазнала масштабний збій у роботі. Скарги надходили від користувачів в країнах Європи, США і Південної Америки.

Також ми писали про те, що соцмережа Facebook закриє функцію онлайн-трансляцій Facebook Live для деяких користувачів. Таке рішення було прийнято керівництвом компанії після скарг на публікацію відео атаки терориста на мечеті в Новій Зеландії 15 березня. Обмеження стосуватиметься тих користувачів, які вже порушували стандарти популярного інтернет-спільноти.