Закрыли популярную соцсеть: в чем причина

В сети в течение двух месяцев удалят весь контент
Социальная сеть Google+ со вторника, 2 апреля, официально прекращает свою работу. Теперь весь загруженный контент начнут удалять с платформы, но у пользователей пока есть возможность в течение двух месяцев зайти на свои страницы. Авторизация новых юзеров уже невозможна.
Многоязычная соцсеть и идентификационная служба Google Plus насчитывает почти 400 миллионов активных пользователей и в общей сложности около полумиллиарда зарегистрированных.
Начала свою работу 28 июня 2011 года. Меньше чем за месяц после старта в соцсети Google+ зарегистрировались более 25 миллионов юзеров, что стало рекордным показателем (чтобы выйти на такой результат, сетям Facebook и Twitter понадобилось около 3 лет).
В январе 2019 года в компании Google заявили, что 2 апреля аккаунты пользователей Google+ и все созданные страницы будут выключены.
Иллюстративное фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)
Решение о закрытии сети было принято после масштабной утечки данных почти полмиллиона пользователей соцсети Google+. Кроме того, из-за другой ошибки в безопасности сети были похищены данные еще 52,5 миллионов аккаунтов.
Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным пользовательских профилей с 2015 года по март 2018 года.
После этой информации компания Google сообщила о решении отказаться от развития своей собственной социальной сети Google+ для потребителей.
Как сообщалось ранее, 31 марта социальная сеть Instagram во многих странах мира испытала масштабный сбой в работе. Жалобы поступали от пользователей в странах Европы, США и Южной Америки.
Также мы писали о том, что соцсеть Facebook закроет функцию онлайн-трансляций Facebook Live для некоторых пользователей. Такое решение было принято руководством компании после жалоб на публикацию видео атаки террориста на мечети в Новой Зеландии 15 марта. Ограничение коснется тех пользователей, которые уже нарушали стандарты популярного интернет-сообщества.