Жахлива знахідка шокувала працівників запорізького заводу

Колаж РБК-Україна

Труп виявили в службовому кабінеті

17 січня з'явилася інформація про смерть працівника залізорудного комбінату, який знаходиться в селі Мала Білозерка Василівського району (Запорізька область). Про це 18 січня повідомила прес-служба поліції.

Труп виявили в службовому кабінеті з тілесними ушкодженнями. При проведенні перевірки було встановлено, що чоловік наклав на себе руки, завдавши тілесні ушкодження.

Крім ретельного огляду, слідчо-оперативна група також опитала працівників підприємства і близьких загиблого. З якої причини чоловік вирішив вчинити самогубство - невідомо.

Встановлено, що загиблий чоловік 1964 року народження. Він перерізав собі вени, через що і помер. На даний момент триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 115 з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Нагадаємо, що поліція закрила справу про самогубство керівника Миколаївського аеропорту. Наголошується, що під час досудовго розслідування були опитані працівники Миколаївського міжнародного аеропорту та Миколаївської ОДА.

Нещодавно у Львові чоловікові, який хотів повіситися на світлофорі, перехожі завадили здійснити суїцид. Чоловік зав'язав петлю на стовп зі світлофором і навіть встиг в неї влізти.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві 88-річна жінка покінчила з собою - вона викинулася з балкона. До місця трагедії прибули медики, але все що їм залишалося зробити в цій ситуації - констатувати смерть.