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Ужасная находка шокировала работников запорожского завода

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 12:29
Ужасная находка шокировала работников запорожского завода
Коллаж РБК-Украина

Труп обнаружили в служебном кабинете

17 января появилась информация о смерти работника железорудного комбината, который находится в селе Малая Белозерка Васильевского района (Запорожская область). Об этом 18 января сообщила пресс-служба полиции.

Труп обнаружили в служебном кабинете с телесными повреждениями. При проведении проверки было установлено, что мужчина наложил на себя руки, нанеся телесные повреждения.

Помимо тщательного осмотра, следственно-оперативная группа также опросила работников предприятия и близких погибшего. По какой причине мужчина решил совершить самоубийство - неизвестно.

Установлено, что погибший мужчина 1964 года рождения. Он перерезал себе вены, из-за чего и умер. На данный момент продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.115 с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Напомним, что полиция закрыла дело о самоубийстве руководителя Николаевского аэропорта. Отмечается, что во время досудовго расследования были допрошены работники Николаевского международного аэропорта и Николаевской ОГА.

Недавно во Львове мужчине, который х​​​отел повеситься на светофоре, прохожие помешали совершить суицид. Мужчина завязал петлю на столбе со светофором и даже успел в нее влезть.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве 88-летняя женщина покончила с собой - она выбросилась с балкона. К месту трагедии прибыли медики, но все что им оставалось сделать в этой ситуации - констатировать смерть. 

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