"Заздалегідь привезені бабусі": Барабошко зробив гучну заяву про свій обшук

Колаж РБК-Україна

Відомий блогер розповів нові подробиці свого арешту

Український блогер Олександр Барабошко (Крус), якого звинувачують у фейковому скандалі з сім'єю Варченків, зробив нову заяву. Цього разу - про обшук правоохоронцями його власної квартири.

На своїй сторінці у Facebook блогер повідомив, що коли у нього проводили обшук, то серед понятих були "заздалегідь привезені бабусі".

Зокрема Олександр посилається на розслідування журналіста Василя Крутчака, який довів, що "ці жіночки готові за 200-300 грн "випадково" з‘явитися в будь-якому місці Києва".

"Такі ж випадкові жіночки дають свідчення в судах, а потім закривають людей! Може й добре, що ми попали в таку ситуацію, бо ще багато відкриттів чекає широкий загал стосовно роботи наших каральних органів. Закон і порядок, так?" - написав Барабошко.

Скріншот (facebook.com/ikrussss)

Зауважимо, що в своєму матеріалі, яке Крутчак назвав "Скільки військова прокуратура платить понятим за їхню участь в обшуках", розповів, що 29 листопада в його автомобілі та квартирі було проведено обшук за участі понятих.

"Однією з таких "не заінтересованих" під час обшуку, який проходив в мене, була Тороп Людмила Дмитрівна. Через два тижні я зателефонував до Людмили Тороп, сказав, що її телефонний номер мені дав Михайло Блажко (слідчий, який проводив в мене обшук). А також я сказав, що хочу наступного тижня провести обшук і чи готова вона для цього зіграти роль понятої? Людмила відразу без вагань погодилась. А також в розмові Людмила Топор підтвердила, що слідчий Михайло Блажко розраховується фінансово з нею за участь при обшуках в якості понятої. Вартість таких послуг 250-300 грн. Тобто, виходить, що понятий (не заінтересована особа) не така вже і не заінтересована (!) в результаті кримінального провадження, якщо вона за свою участь отримує грошову винагороду від слідчого!" - написав журналіст у Facebook.

СКІЛЬКИ ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ПЛАТИТЬ ПОНЯТИМ ЗА ЇХНЮ УЧАСТЬ В ОБШУКАХ. 29 листопада в моєму автомобілі та квартирі в якій проживаю було проведено обшук. Обшук проходив за участю понятих. Відповідно до КПК понятим є - НЕ ЗАІНТЕРЕСОВАНА в результаті кримінального провадження особа. Однією з таких «не заінтересованих» під час обшуку, який проходив в мене була Тороп Людмила Дмитрівна. Через два тижні я зателефонував до Людмила Тороп сказав що її телефонний номер мені дав Михайло Блажко (слідчий який проводив в мене обшук). А також я сказав, що хочу наступного тижня провести обшук і чи готова вона для цього зіграти роль понятої? Людмила відразу без вагань погодилась. А також в розмові Людмила Топор підтвердила, що слідчий Михайло Блажко розраховується фінансово з нею за участь при обшуках в якості понятої)) Вартість таких послуг 250-300)) Тобто, виходить, що понятий (не заінтересована особа) не така вже і не заінтересована(!) в результаті кримінального провадження, якщо вона за свою участь отримую ГРОШОВУ винагороду від слідчого! Більше того, виявляється, що Людмила Тороп раніше працювала в тій же військовій прокуратурі і вона НАВІТЬ готова за гроші прийти на судове засідання і сказати, що я чинив фізичний опір працівникам військової прокуратури під час обшуку)) (чого насправді не було!). Це все, що вам потрібно знати про «об’єктивність» кримінального провадження відносно мене та моїх друзів Вододимира Петрова та Олександра Барабошко. Ще раз підкреслюю, що дана справ є виключно політичним замовленням в якому має особисту зацікавленність Головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Юрій Луценко, зверніть будь ласка увагу на те, як ваші підлеглі сфальсифікували процес обшуку виконуючи замовлення. P.S. Вважаю, що після цього буде доцільним НЕГАЙНО повернути мої речі які були НЕЗАКОННО вилучені в мене під час обшуку. Бо чим дальше в ліс, тим більше дров. ЗАКОН І СПРАВЕДЛИВІСТЬ Опубліковано Vasyl Krutchak Неділя, 16 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/vkrutchak

Більше того, як каже Крутчак, Людмила Тороп раніше працювала у військовій прокуратурі і вона "навіть готова за гроші прийти на судове засідання і сказати, що я чинив фізичний опір працівникам військової прокуратури під час обшуку (чого насправді не було!)".

"Це все, що вам потрібно знати про "об’єктивність" кримінального провадження відносно мене та моїх друзів - Вододимира Петрова та Олександра Барабошка", - зауважив журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/vkrutchak)

Раніше блогер, який змушений ходити з електронним браслетом на нозі, відверто розповів про те, що з ним відбувалося в останні тижні.