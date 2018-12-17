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"Заранее привезенные бабушки": Барабошко сделал громкое заявление о своем обыске

STYLERЖизнь    17.12.2018 - 13:16
"Заранее привезенные бабушки": Барабошко сделал громкое заявление о своем обыске
Коллаж РБК-Украина

Известный блогер рассказал новые подробности своего ареста

Украинский блогер Александр Барабошко (Крус), которого обвиняют в фейковом скандале с семьей Варченко, сделал новое заявление. На этот раз - об обыске правоохранителями его собственной квартиры.

На своей странице в Facebook блогер сообщил, что когда у него проводили обыск, то среди понятых были "заранее привезены бабушки".

В частности Александр ссылается на расследования журналиста Василия Крутчака, который доказал, что "эти женщины готовы за 200-300 грн "случайно" появиться в любом месте Киева".

"Такие же случайные женщины дают показания в судах, а потом закрывают людей! Может и хорошо, что мы попали в такую ситуацию, потому что еще много открытий ждет широкая общественность относительно работы наших карательных органов. Закон и порядок, да?" - написал Барабошко.

&quot;Заранее привезенные бабушки&quot;: Барабошко сделал громкое заявление о своем обыске

Скриншот (facebook.com/ikrussss)

Заметим, что в своем материале, которое Крутчак назвал "Сколько военная прокуратура платит понятым за их участие в обысках", рассказал, что 29 ноября в его автомобиле и квартире был проведен обыск с участием понятых.

"Одной из таких "не заинтересованных" во время обыска, который проходил у меня, была Тороп Людмила Дмитриевна. Через две недели я позвонил Людмилы Тороп, сказал, что ее телефонный номер мне дал Михаил Блажко (следователь, который проводил у меня обыск). А также я сказал, что хочу на следующей неделе провести обыск и готова ли она для этого сыграть роль понятой? Людмила сразу без колебаний согласилась. А также в разговоре Людмила Топор подтвердила, что следователь Михаил Блажко рассчитывается финансово с ней за участие при обысках в качестве понятой. Стоимость таких услуг 250-300 грн. То есть, получается, что понятой (не заинтересованное лицо) - не такое уж и не заинтересованное (!) в результате уголовного производства, если он за свое участие получает денежное вознаграждение от следователя!" - написал журналист в Facebook.

 

СКОЛЬКО ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ПЛАТИТ ПОНЯТЫМ ЗА ИХ УЧАСТИЕ В ОБЫСКАХ. 29 ноября в моем автомобиле и квартире в которой проживаю был проведен обыск. Обыск проходил с участием понятых. Согласно УПК понятым является НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ в исходе уголовного дела лицо. Одной из таких «не заинтересованных» во время обыска, который проходил у меня была Тороп Людмила Дмитриевна. Через две недели я позвонил Людмила Тороп сказал что ее телефонный номер мне дал Михаил Блажко (следователь который проводил у меня обыск). А также я сказал, что хочу на следующей неделе провести обыск и готова ли она для этого сыграть роль понятой? Людмила сразу без колебаний согласилась. А также в разговоре Людмила Топор подтвердила, что следователь Михаил Блажко рассчитывается финансово с ней за участие при обысках в качестве понятой)) Стоимость таких услуг 250-300)) то Есть, получается, что понятой (не заинтересованное лицо) - не такая уж и не заинтересованное(!) в результате уголовного производства, если она за свое участие получаю ДЕНЕЖНОЕ вознаграждение от следователя! Более того, оказывается, что Людмила Тороп ранее работала в той же военной прокуратуре и она ДАЖЕ готова за деньги прийти на судебное заседание и сказать, что я оказывал физическое сопротивление работникам военной прокуратуры во время обыска)) (чего на самом деле не было!) Это все, что вам нужно знать о «объективность» уголовного производства в отношении меня и моих друзей Вододимира Петрова и Александра Барабошко. Еще раз подчеркиваю, что данная дел является исключительно политическим заказом в котором имеет личную заинтересованность Главный военный прокурор Анатолий Матиос. Юрий Луценко, обратите пожалуйста внимание на то, как ваши подчиненные сфальсифицировали процесс обыска выполняя заказ. P. S. Считаю, что после этого будет целесообразным НЕМЕДЛЕННО вернуть мои вещи которые были НЕЗАКОННО изъяты у меня при обыске. Ибо чем дальше в лес, тем больше дров. ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Опубликовано Vasyl Krutchak Воскресенье, 16 декабря 2018 г.

Видео: facebook.com/vkrutchak

Более того, как говорит Крутчак, Людмила Тороп ранее работала в военной прокуратуре и она "даже готова за деньги прийти на судебное заседание и сказать, что я оказывал физическое сопротивление работникам военной прокуратуры во время обыска (чего на самом деле не было!)".

"Это все, что вам нужно знать об "объективность" уголовного производства в отношении меня и моих друзей - Вододимира Петрова и Александра Барабошка", - заметил журналист.

&quot;Заранее привезенные бабушки&quot;: Барабошко сделал громкое заявление о своем обыске

Скриншот поста (facebook.com/vkrutchak)

Ранее блогер, который вынужден ходить с электронным браслетом на ноге, откровенно рассказал о том, что с ним происходило в последние недели.

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