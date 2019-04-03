Як захистити своє серце: Супрун розвіяла популярні міфи

Кардіопротектори в Україні по продажах дуже популярні, але серед них чимало сумнівних препаратів
Уляна Супрун розвіяла популярні міфи про використання кардіопротекторів для підтримки роботи серця і серцево-судинної системи, а також дала корисні рекомендації, як захистити своє серце і не нашкодити собі препаратами з недоведеною ефективністю. На сторінці в Facebook в.о. голови МОЗ навела поради кардіолога Лариси Міщенко.
Зазначається, що в Україні дуже популярні кардіопротектори, проте громадяни не рідко просто йдуть на поводу маркетингових "заманух" і купують препарати, які їм насправді не потрібні.
Насправді внутрішньовенні і внутрішньом'язові ін'єкції є способом швидкої "доставки" ліків у організм, який повинен використовуватися при важких і невідкладних станах.
"Тому абсолютно неприпустимо без нагальної потреби застосовувати внутрішньом’язеві, а тим більше, внутрішньовенні ін’єкції та крапельниці", - йдеться в повідомленні.
Крім того, найпоширеніші в Україні так звані кардіопротектори (морфолиниева сіль тиазотнои кислоти, солі аргініну, мельдоний та інші) відносять до лікарських засобів без доведеної ефективності.
Кардіопротекторыі ефекти цих препаратів проявляються безпосередньо під час їх застосування. Даних на користь тривалої захисту від розвитку інфаркту міокарда або інших серцево-судинних ускладнень немає.
У той же час при відсутності зазначеної патології, з метою первинної профілактики, аспірин не рекомендується до застосування.
Справа в тому, що лікування більшості хронічних захворювань передбачає тривалий - протягом довгих років - прийом ліків, які покращують не тільки самопочуття хворого, але і запобігають розвиток важких ускладнень, загрозливих для життя.
Саме така ситуація складається з лікуванням більшості захворювань серцево-судинної системи.
Супрун зауважила, що найкращий спосіб захистити своє серце - це вести здоровий спосіб життя. Зокрема:
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)
Препарати, що знижують тиск одночасно надають позитивний вплив на серце. Разом із лікарем ви маєте прагнути досягти тиску менш, ніж 140 / 80 мм рт.ст., саме такий рівень забезпечує максимальний захист від інфаркту міокарда, мозкового інсульту та інших важких ускладнень артеріальної гіпертензії.
Як повідомлялося раніше, Уляна Супрун повідомила про те, що препарати, які входять в перелік програми "доступні ліки", з 1 квітня можна буде отримати за електронною рецептом.
Також ми писали про те, що з початку 2019 року на кір в Україні захворіло 35 тисяч українців, і зараз рівень захворюваності зростає, а не зменшується. У Моз підкреслили, що єдиний захист – це вакцинація.
Нагадаємо, не так давно Уляна Супрун розповіла про небезпеку для здоров'я глутамату натрію, який міститься в китайської їжі, чіпсах та вермішелі швидкого приготування.