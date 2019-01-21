"Це відчуття болю не передати": "кіборг" розповів про знущання в полоні бойовиків

Колаж: РБК-Україна

Боєць думав, що живим з полону не повернеться

Боєць 80 аеромобільної бригади Ярослав Гавянец провів три тижні в полоні бойовиків. Він розповів в інтерв'ю Gazeta.ua про тортури, які йому довелося пережити.

Ярослав потрапив у полон 22 січня 2015 року після захоплення бойовиками нового терміналу Донецького аеропорту.

Після тритижневого перебування в полоні його відпустили після звернення батька по мережі. Російські пропагандисти вирішили використовувати його звільнення для відбілювання своїх вчинків - випустили солдата після зйомок у фільмі.

За його словами, у полонених бійців забрали документи і відвезли на базу "Мотороли". Туди прийшов Захарченко і заявив, що вони не кіборги, а "гробики". Тому що, якщо прочитати слово кіборг навпаки, то виходить зовсім інше слово.

Після чого, бійців повели в підвал, де перебував тир. Там бійців поставили до стіни і почали перезаряджати зброю.

"Кричали, щоб ми молилися, адже - це наші останні хвилини життя", - згадує боєць.

Він тоді подумав, що якщо його вб'ють, то хоч тіло відправлять додому, і воно ніде не зникне під завалами. Однак це був психологічний тиск з боку бойовиків.

Після цього бійців почали бити. При цьому під час тортур в хід йшли різні предмети, включаючи труби і табуретки. За його словами, били скрізь крім обличчя. Обличчя спеціально не чіпали, щоб потім можна було показати їх на камеру, мовляв вони цілі, і ніхто їх не б'є.

"В кінці поклали на землю, розвели ноги і щосили армійським черевиком били в пах. Це відчуття болю не передати. Однак, ми залишалися живі", - зазначив "кіборг".

Нагадаємо, що в Києві в аеропорту "Бориспіль" вшанували пам'ять "кіборгів".

Раніше волонтери показали відео про загиблих "киборгах". Варто зазначити, що всього загиблими в Донецькому аеропорту числяться 100 бійців.