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"Это ощущение боли не передать": "киборг" рассказал об издевательства в плену боевиков

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 22:22
"Это ощущение боли не передать": "киборг" рассказал об издевательства в плену боевиков
Коллаж: РБК-Украина

Боец думал, что живым из плена не вернется

Боец 80 аэромобильной бригады Ярослав Гавянец провел три недели в плену боевиков. Он рассказал в интервью Gazeta.ua о пытках, которые ему пришлось пережить.

Ярослав попал в плен 22 января 2015 года после захвата боевиками нового терминала Донецкого аэропорта.

После трехнедельного пребывания в плену его отпустили после обращения отца по сети. Российские пропагандисты решили использовать его освобождение для отбеливания своих поступков - выпустили солдата после съемок в фильме.

По его словам, у пленных бойцов забрали документы и отвезли на базу "Моторолы". Туда пришел Захарченко и заявил, что они не киборги, а "гробики". Потому что, если прочитать слово киборг наоборот, то получается совсем другое слово.

После чего, бойцов повели в подвал, где находился тир. Там бойцов поставили к стене и начали перезаряжать оружие.

"Кричали, чтобы мы молились, ведь - это наши последние минуты жизни", - вспоминает боец.

Он тогда подумал, что если его убьют, то хоть тело отправят домой, и оно нигде не исчезнет под завалами. Однако это было психологическое давление со стороны боевиков.

После этого бойцов начали бить. При этом во время пыток в ход шли различные предметы, включая трубы и табуретки. По его словам, били везде кроме лица. Лица специально не трогали, чтобы потом можно было показать их на камеру, мол они целы, и никто их не бьет.

"В конце положили на землю, развели ноги и изо всех сил армейским ботинком били в пах. Это ощущение боли не передать. Однако, мы оставались живы", - отметил "киборг".

Напомним, что в Киеве в аэропорту "Борисполь" почтили память "киборгов".

Ранее волонтеры показали видео о погибших "киборгах". Стоит отметить, что всего погибшими в Донецком аэропорту числятся 100 бойцов.

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