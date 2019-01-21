"Люди не сдерживали слез": в аэропорту "Борисполь" почтили память "киборгов" (видео)

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Подобная акция пройдет еще в девяти городах Украины

С 16 по 22 января в Украине вспоминают украинских "киборгов", которые держали оборону Донецкого аэропорта 242 дня. Именно в эти январские дни четыре года назад разгорелись самые ожесточенные бои за аэропорт. 21 января память киборгов чтят в аэропорту "Борисполь". Это решили сделать с помощью концерта, передает ТСН.

20 января 2015 года террористы взорвали терминал аэропорта.

Всего погибшими числятся 100 бойцов - за это их называют "Второй Небесной сотней". По некоторым данным при защите Донецкого аэропорта погибло более 200 бойцов.

Видео: 1plus1.ua/ТСН ранок

Совместный оркестр Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии исполнил четыре композиции - они играли творение композитора Сергея Прокофьева, в честь которого был назван аэропорт.

Пассажиры аэропорта были в шоке и восхищении от подобного действия - они записывали концерт на мобильные телефоны. Многие не могли сдержать слезы.

Подобные акции с симфоническим оркестром пройдут в аэропортах еще семи областных центров Украины, а также в двух торговых центрах Чернигова и Винницы.

Фото: УНИАН

Напомним, с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

Ранее мы также сообщали о том, что известный украинский рэпер посвятил трек под названием "Спалах" защитникам Донецкого аэропорта.

К слову, в октябре прошлого года американский военный корреспондент, писатель и фотограф Сергей Лойко опубликовал в сети фотографию аэропорта, каким он увидел его впервые в 2014 году.

Мы также писали о том, что в Херсонской области умер украинский "киборг".

Видео: РБК-Украина