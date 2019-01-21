"Люди не стримували сліз": в аеропорту "Бориспіль" вшанували пам'ять "кіборгів" (відео)

Колаж РБК-Україна

Подібна акція пройде ще в дев'яти містах України

З 16 по 22 січня в Україні згадують українських "кіборгів", які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні. Саме в ці січневі дні чотири роки тому точилися найзапекліші бої за аеропорт. 21 січня пам'ять кіборгів шанують в аеропорту "Бориспіль". Це вирішили зробити з допомогою концерту, передає ТСН.

20 січня 2015 року терористи підірвали термінал аеропорту.

Усього загиблими вважаються 100 бійців - за це їх називають "Другою Небесної сотнею". За деякими даними при захисті Донецького аеропорту загинуло понад 200 бійців.

Відео: 1plus1.ua/ТСН ранок

Спільний оркестр Збройних сил України та Національної гвардії виконав чотири композиції - вони грали творіння композитора Сергія Прокоф'єва, в честь якого названо аеропорт.

Пасажири аеропорту були в шоці і захваті від подібного видовища - вони записували концерт на мобільні телефони. Багато хто не міг стримати сліз.

Подібні акції з симфонічним оркестром пройдуть в аеропортах ще семи обласних центрів України, а також у двох торгових центрах Чернігова і Вінниці.

Фото: УНІАН

Нагадаємо, з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року 242 дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, наполегливо відстоюючи маленький клаптик української землі.

Раніше ми повідомляли про те, що відомий український репер присвятив трек під назвою "Спалах" захисникам Донецького аеропорту.

До речі, в жовтні минулого року американський військовий кореспондент, письменник і фотограф Сергій Лойко опублікував в мережі фотографію аеропорту, яким він побачив його вперше в 2014 році.

Ми також писали про те, що у Херсонській області помер український "кіборг".

Відео: РБК-Україна