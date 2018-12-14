"Зайшов у вагон з цигаркою": у київській електричці сталася бійка з депутатом

Фото: Поїзд (pz.gov.ua)

Чоловікові погрожували зв'язками в поліції

Поїздка на електричці додому у Фастів закінчилася для місцевого депутата бійкою і погрозами від п'яної компанії підлітків. Про це повідомив сам чоловік Віктор Гарвона на своїй сторінці в Facebook.

Так, інцидент стався на електричці, яка відправляється о 21:30 у Фастів. Разом з ним у вагоні знаходилася п'яна компанія, яка кричала і заважала іншим пасажирам спокійно їхати додому.

"Коли одна з "биків" пішов у вагон із запаленою сигаретою, я не витримав і виштовхав його в тамбур. За нього заступилися п'яні товариші по розуму, за мене інші пасажири. Почалася штовханина. "Бики" вантажили мене якимось Соколовим з ментівки, що я пошкодую, що з ними зв'язався. "Бики" стали рвати стоп-кран і трощити салон", - сказав він.

Фото: забита електричка (facebook.com/garvona)

Після цього, стверджує Гаврона, вона викликав правоохоронців, однак ті спеціально затягували час. Врешті-решт вони так і не приїхали, з-за чого депутату довелося покинути електричку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі показали жахливий стан Вишгородських електричок. В соціальних мережах розмістили фотографії вагонів, які були забиті сміттям.

А також ми писали про те, що українці скаржаться на "зайців" в електричках, так як розуміють, що кількість вагонів на маршруті залежить від кількості куплених квитків.