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"Зашел в вагон с сигаретой": в киевской электричке произошла потасовка с депутатом

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 14:45
"Зашел в вагон с сигаретой": в киевской электричке произошла потасовка с депутатом
Фото: Поезд (pz.gov.ua)

Мужчине угрожали связями в полиции

Поездка на электричке домой в Фастов закончилась для местного депутата потасовкой и угрозами от пьяной компании подростков. Об этом сообщил сам мужчина Виктор Гарвона на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел на электричке, которая отправляется в 21:30 в Фастов. Вместе с ним в вагоне находилась пьяная компания, которая кричала и мешала другим пассажирам спокойно ехать домой.

"Когда одна из “быков” пошел в вагон с зажженной сигаретой, я не выдержал и вытолкал его в тамбур. За него вступились пьяные товарищи по уму, за меня – другие пассажиры. Началась толкотня. “Быки” грузили меня каким-то Соколовым с ментовки, что я пожалею, что с ними связался. “Быки” стали рвать стоп-кран и крушить салон", - сказал он.

&quot;Зашел в вагон с сигаретой&quot;: в киевской электричке произошла потасовка с депутатом

Фото: забитая электричка (facebook.com/garvona)

После этого, утверждает Гаврона, она вызвал правоохранителей, однако те специально затягивали время. В конце концов они так и не приехали, из-за чего депутату пришлось покинуть электричку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали жуткое состояние Вышгородских электричек. В социальных сетях разместили фотографии вагонов, которые были забиты мусором.

А также мы писали о том, что украинцы жалуются на "зайцев" в электричках, так как понимают, что количество вагонов на маршруте зависит от количества купленных билетов.

"Не плачу и платить не буду": украинцы жалуются на "зайцев" в электричках "Это Европа?": в сети возмущены аварийным состоянием электричек
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