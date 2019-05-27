Заяв про зникнення не надходило: деталі загадкової загибелі дитини за Закарпатті

У Закарпатській області знайшли тіло дитини. Звідки ця дівчинка і де її рідні – на даний момент невідомо. Деталі повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації.

Тіло дівчинки знайшли жителі селища Буштино Тячівського району Закарпатської області. У неділю ввечері тіло дитини виявили під мостом через річку Теребля. Воно була заплутана в гілках, які під міст нанесла паводкова хвиля.

На місце події була викликана поліція і судово-медичні експерти. Вони встановили, що дівчинці приблизно 8-10 років і її смерть настала не менше тижня тому. Відповідно, загибель дитини не пов'язана з повінню в Закарпатській області.

В обласній адміністрації повідомили, що особа дитини досі не встановлена, так як за останні кілька тижнів повідомлень про зникнення дітей в регіоні не було.

"Заяв про зникнення дітей такого віку в поліцію за останні тижні не надходило, тому особистість дівчинки поки не встановлена. Хоча важко уявити, що зникнення дитини могло пройти непоміченим", - розповів в. о. голови ОДА Ярослав Галас.

Він додав, що тіло дитини течією могло принести з території Румунії.

"Оскільки Теребля є притокою Тиси, а в паводкові дні місце виявлення дитини фактично знаходилося в дельті переповненої Тиси, можливо, тіло принесло течією Тиси з території Румунії. Вище за течією кордон між Україною і Румунією в адміністративних межах Закарпаття проходить якраз по Тисі", - додав в. о. голови ОДА.

На даний момент поліція Закарпаття вже зв'язалася з колегами з Румунії, і вони з'ясовують особу дитини та всі подробиці трагедії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що медикам вдалося оживити дитину після півгодинної зупинки серця.

А також розповідали про те, що у Закарпатській області течією віднесло школяра, який випадково впав у воду.