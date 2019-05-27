Заявлений о пропаже не поступало: детали загадочной гибели ребенка за Закарпатье

В Закарпатской области обнаружили тело ребенка. Откуда эта девочка и где ее родные – на данный момент неизвестно. Детали сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Тело девочки нашли жители поселка Буштино Тячивского района Закарпатской области. В воскресенье вечером тело ребенка обнаружили под мостом через реку Теребля. Оно была запутана в ветках, которые под мост нанесла паводковая волна.

На место происшествия была вызвана полиция и судебно-медицинские эксперты. Они установили, что девочке приблизительно лет 8-10 и ее смерть наступила не менее недели назад. Соответственно, гибель ребенка не связана с наводнением в Закарпатской области.

В областной администрации сообщили, что личность ребенка до сих пор не установлена, так как за последние пару недель сообщений о пропаже детей в регионе не было.

"Заявлений о пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому личность девочки пока не установлена. Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным", - рассказал и. о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Он добавил, что тело ребенка могло течением принести с территории Румынии.

"Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело принесло течением Тисы с территории Румынии. Выше по течению граница между Украиной и Румынией в административных границах Закарпатья проходит как раз по Тисе", - добавил и.о. председателя ОГА.

На данный момент полиция Закарпатья уже связалась с коллегами из Румынии, и они выясняют личность ребенка и все подробности трагедии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что медикам удалось оживить ребенка после получасовой остановки сердца.

А также рассказывали о том, что в Закарпатской области течением унесло школьника, который случайно упал в воду.