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В будівлі дипмісії Ватикану знайшли людські останки: кому вони можуть належати

STYLERЖиття    31.10.2018 - 17:57
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

З'явилися версії про те, кому можуть належати знайдені кістки

Під час ремонтних робіт в будівлі дипмісії Ватикану в Римі робочі виявили фрагменти людських останків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Святого престолу.

Людські кістки були знайдені в одному з приміщень будівлі дипмісії Ватикану в Римі (будівля нунціатури).

"Корпус жандармерії негайно прибув на місце і повідомив начальству Святішого Престолу, а також про знахідку повідомили італійську владу, щоб забезпечити співпрацю в цій справі. В даний час головний прокурор Риму Джузеппе Пиньятоне делегував на місце події наукову поліцію і мобільний наряд Римського поліцейського управління, щоб встановити вік, стать і час смерті", - сказано в повідомленні прес-служби.

Крім того, з'явилася версія про те, кому можуть належати ці останки. Як пише видання Corriere della Sera, кістки можуть належати 15-річній Эмануелі Орланді, яка зникла у Ватикані в 1983 році. Родичі зниклої дівчини так і не змогли дізнатися про її долю за всі ці роки. Для перевірки цієї версії буде проведено аналіз ДНК.

Однак, Емануела Орланді не єдина зникла дівчина у Ватикані. За версією іншого видання, La Stampa, людські останки можуть належати 15-річній Миреллі Грегорі, яка зникла у Ватикані за місяць до того, як там зникла Емануела Орланді. Якщо аналіз ДНК не підтвердить, що це Орланді, то буде проведений ще один аналіз на спорідненість з Миреллой Грегорі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кривому Розі поліцейські виявили останки п'яти людських тіл на території приватного домогосподарства.

А також ми розповідали про те, що у покинутому місті знайшли тунель діаметром близько 8 метрів.

Відео: РБК-Україна

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