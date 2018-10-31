В здании дипмиссии Ватикана нашли человеческие останки: кому они могут принадлежать

Коллаж РБК-Украина

Появились версии о том, кому могут принадлежать найденные кости

Во время ремонтных работ в здании дипмиссии Ватикана в Риме рабочие обнаружили фрагменты человеческих останков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Святого престола.

Человеческие кости были найдены в одном из помещений здания дипмиссии Ватикана в Риме (здание нунциатуры).

"Корпус жандармерии незамедлительно прибыл на место и сообщил начальству Святейшего Престола, а также о находке уведомили итальянские власти, чтобы обеспечить сотрудничество в этом деле. В настоящее время главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне делегировал на место происшествия научную полицию и мобильный наряд Римского полицейского управления, чтобы установить возраст, пол и время смерти", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, появилась версия о том, кому могут принадлежать эти останки. Как пишет издание Corriere della Sera, кости могут принадлежать 15-летней Эмануеле Орланди, которая пропала в Ватикане в 1983 году. Родственники пропавшей девушки так и не смогли узнать ее судьбу за все эти годы. Для проверки этой версии будет проведен анализ ДНК.

Однако, Эмануэла Орланди не единственная пропавшая девушка в Ватикане. По версии другого издания, La Stampa, человеческие останки могут принадлежать 15-летней Мирелле Грегори, которая пропала в Ватикане за месяц до того, как там исчезла Эмануэла Орланди. Если анализ ДНК не подтвердит, что это Орланди, то будет проведен еще один анализ на родство с Миреллой Грегори.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге полицейские обнаружили останки пяти человеческих тел на территории частного домохозяйства.

А также мы рассказывали о том, что в заброшенном городе нашли тоннель диаметром около 8 метров.

Видео: РБК-Украина