"Здоровий старт в житті дитини": Супрун розповіла про важливість грудного вигодовування немовлят

Фото: pixabay.com

Також Супрун звернула увагу на важливість для дитини контакту "шкіра до шкіри"

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала черговий міф, на цей раз торкнувшись теми грудного вигодовування немовлят. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун підкреслила, що грудне вигодовування – це здоровий старт в житті дитини.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

В. о. мінстра звернула увагу, що через брак інформації та поширені міфи багато людей недооцінюють важливість грудного вигодовування для здоров‘я дітей.

"Часто жінки бояться або ж соромляться годувати дітей грудьми, особливо в публічних місцях. Все, що стосується здоров‘я, не має викликати жодного сорому чи вагань. Тим більше, коли йдеться про дітей!" – зазначає Уляна.

Вона також розповіла важливі факти про необхідність грудного вигодовування для немовлят, особливо в перші місяці після народження

"Грудне молоко матері надзвичайно важливе в перші місяці життя малюка. Адже через молоко дитина отримує поживні речовини та вітаміни, а також антитіла - захист від хвороб. Також грудне вигодовування сприяє здоров‘ю матері: знижує ризик раку молочної залози і яєчників, діабету 2-го типу і післяпологової депресії", - каже глава МОЗ.

За її словами, у грудному вигодовуванні час надзвичайно важливий, адже новонароджене немовля має отримувати материнське молоко якнайшвидше - бажано не пізніше 1-ї години після пологів.

Супрун відзначила, що в пологових будинках не дотримуються цієї норми, що може призвести до шкоди для здоров‘я малюків.

"За даними ВООЗ, близько 78 мільйонів або 3 із 5 новонароджених не годують грудьми протягом 1-ї години від їхнього народження. Це збільшує ризики захворюваності та смертності серед новонароджених", - повідомила Уляна.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Також в. о. міністра звернула увагу на важливість для дитини контакту "шкіра до шкіри".

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Контакт "шкіра до шкіри" та грудне годування – є своєрідною "першою вакциною" - надзвичайно важливі для дитини. Новонароджені, яких вигодовують грудьми в перші години життя, мають значно більші шанси на виживання та мають надійний захист від безлічі хвороб", - сказала Супрун.

Вона попередила батьків, що затримка грудного годування навіть у кілька годин після народження може мати серйозні наслідки для розвитку дитини.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Уляна закликала матерів вигодовувати своїх новонароджених дітей грудьми, адже за статистикою на це здатна майже кожна жінка.

"За статистикою 97% жінок здатні успішно годувати дітей грудьми. Випадки, коли не можна годувати дитину груддю - дуже рідкісні (як-то вживання наркотиків чи серйозні інфекційні хвороби у матері). Їх може вказати тільки лікар", - говорить очільник МОЗ.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Існує багато міфів, пов’язаних з грудним вигодовуванням. Наприклад, що це боляче або ж те, що молочна суміш така ж корисна, як материнське молоко. Проте суміш варто використовувати тільки за наявністю спеціальних показань, які визначає лікар. Не дозволяйте міфам та дезінформації позбавити вашу дитину цінного ресурсу для здорового розвитку", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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