Будьте обережні: Уляна Супрун розвіяла черговий міф про безглютенову дієту

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

В. о. міністра охорони здоров'я розвінчала міф про популярну дієту

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала черговий міф, на цей раз торкнувшись теми популярної безглютенової дієти. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Інтернет, реклама чи блоги деяких знаменитостей по-різному інтерпретують правильне харчування. Будьте обережними з такими рекомендаціями. Не всі з них підходять саме вам", - повідомила Супрун.

Так, вона пояснила, що безглютенова дієта передбачає повну відмову від продуктів, які містять запасний білок - глютен або клейковину. Вважається, що він відкладається на стінках кишечника і погіршує його роботу.

Глютен міститься в зернах злаків (пшениці, ячменю) і у всіх похідних продуктах, включаючи булочки, батон і пиво. Його додають в ковбасні вироби, молочні продукти, соуси. Він абсолютно безпечний для більшості людей і добре засвоюється організмом.

"По-перше, люди, які відмовляються від всіх продуктів з глютеном, віднімають у себе можливість їсти цільнозернові злаки – ті, що містять висівки з пшениці, вівса, ячменю, жита. Вони забезпечують наш організм клітковиною, важливими вітамінами та поживними речовинами, як залізо, кальцій і білок", - розповіла Уляна Супрун.

Плюс в тому, що на подібній дієті люди перестають їсти печиво, сосиски, білий хліб, кетчуп і так далі. "Проте варто усвідомлювати різницю - відмовляючись від них люди почуваються здоровіше саме через те, що не їдять всі вищеперелічені складники, а не глютен", - пояснила в. о. міністра охорони здоров'я.

До того ж, не існує науково обґрунтованих досліджень, які підтверджують, що безглютенові продукти корисні або допомагають схуднути людям без целіакії – хвороби, яка передбачає повну заборону вживання глютену.

"1% людей на планеті, яким їсти глютен справді дуже небезпечно. Це пов‘язано з аутоімунною хворобою, яка зветься глютенова ентеропатія або целіакія. Коли люди з діагнозом целіакії їдять глютен, їхня імунна створює антитіла, які зокрема пошкоджують стінки кишківника. Це порушує всмоктування поживних речовин організмом. Як наслідок, людина не доотримує життєво необхідні елементи - залізо, фолієву кислоту, тощо", - повідомила Супрун.

Наостанок Уляна Супрун додала, що в світі беглютенових продуктів успішно використовуються поширені міфи про глютен, щоб підвищити продажі. Так, в 2015 році в США люди втратили приблизно чотири мільярди доларів на глютенові продукти.

Нагадаємо, Уляна Супрун розкрила секрет довголіття, а також пояснила, чому потрібно берегти свою печінку і як вилікувати жирову хворобу.

Раніше Уляна Супрун розповіла, як боротися з гепатитом С і B.

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