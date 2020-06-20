Від Зеленського передали вінок на могилу батька Порошенка: як це було

Від Офісу президента Володимира Зеленського принесли вінок на могилу батька колишнього глави держави, нардепа Петра Порошенка Олексія, який помер 16 червня у віці 84 років. Висловили співчуття родині політика таким чином вже після закінчення церемонії поховання на кладовищі - через чотири години.

Про це волонтер, екс-радник міністра оборони та п'ятого президента Юрій Бірюков розповів у своєму Facebook.

Також він опублікував відповідні фото. На знімках видно траурні стрічки на вінку з написом "Від Офісу Президента України".

Волонтер розповів, що після того, як всі, хто приїхав на кладовище, вже сказали слова співчуття і все закінчилося, через 4 години після цього приїхала машина, і два чоловіка "вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками" скромно поставили до квітів та вінків ще один - від Зеленського.

Бірюков зізнався, що це викликало у нього замішання.

"З одного боку, ну, так, тобто таки помітив, тобто зважився. З іншого боку, бути нормальним йому не вдається взагалі ніяк? Без ось цього всього цирку? Ось як це?" - написав він.

Підписники волонтера в мережі в більшості своїх коментарів також не схвалили подібний спосіб розділити скорботу і назвали його дивним.

Офіс президента Зеленського передав вінок на могилу батька Порошенка (Фото: facebook.com/yuri.biriukov)

Нагадаємо, що батько Петра Порошенка помер 16 червня на 85-му році життя через три дні після того, як переніс інсульт.

Раніше повідомлялося, що на прес-конференції 20 травня президент Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка.